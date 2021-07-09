亞東醫院醫護人員疫情期間頂著烈日，利用雨傘遮陽、自製冰袋降溫。（亞東醫院提供）

台積電慈善基金會捐贈「零接觸貨櫃採檢站」設置於急診室戶外區，讓基層醫護備感溫馨，院方同時拍攝影片感謝。（亞東醫院提供）

烈日下採檢、自製冰袋降溫 護國神山此舉讓醫護讚爆

新北市亞東醫院5月中旬曾爆發院內感染，院方阻斷傳播鏈後仍收治全國11％重症患者，醫護人員疫情期間頂著烈日，利用雨傘遮陽、自製冰袋降溫，協助篩檢作業，台積電慈善基金會捐贈「零接觸貨櫃採檢站」設置於急診室戶外區，讓基層醫護備感溫馨，院方同時拍攝影片感謝。

亞東醫院接受台積電慈善基金會捐贈的零接觸貨櫃採檢站設置於急診室戶外區，貨櫃採檢站解決了醫護人員與民眾因為短暫接觸而造成的染疫風險。不過，亞東醫院急診室不只將採檢站用於病人篩檢，更是將其活化，利用採檢站內的硬體優勢提供治療服務。

對於台積電慷慨捐贈零接觸採檢站，提升整體安全性與效率，急診醫學部主任蔡光超感謝台積電的協助，讓醫護無後顧之憂。蔡光超也建議其他受贈的醫院能夠多多利用採檢站的消毒與負壓等特性，更加活化採檢站的功能。

蔡光超分享，利用貨櫃採檢站內醫護與民眾皆在室內空間，並加上冷氣與負壓等環境，採檢站其實可以擴充作為診療室使用。負壓環境更使其成為呼吸治療的良好場所，再搭配採檢站內含的紫外線消毒燈，完成呼吸治療後的空間可以有效消毒，確保每位接受治療的民眾安全。

台積電此次捐贈的貨櫃採檢站具有方便移動與擴充的高機動性，採檢站內部的空間設計更是充滿巧思。採檢站內不只將醫護人員與民眾區隔，兩邊的空間更利用環境壓差的概念，藉由醫護端維持強正壓、民眾端（採檢處）強負壓的方式，讓兩邊維持至少16帕壓力差，確保醫護端的舒適與安全。

採檢站內也配有高於標準消毒要求的UVC紫外線，以及HEPA高效率空氣微粒子過濾網，讓整體採檢作業環境友善，減少可能的疾病傳播風險。