明日（10日）是農曆六月初一，可把握新月許願！運勢命理老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，「這次月亮在巨蟹座，我們會在這個時候展現出自己心中軟弱無助、敏感的一面。」此時，只要能正視這股感受，看清楚現實的狀況，與自己的脆弱部分共存，就能讓自己有所成長，有助於放下過去，把握當下，並展望未來。

另外，有部分人會特別想跟家人團聚，一起回憶兒時的點點滴滴；有些人會開始反省自己是否疏忽了親情，假使你因為工作忙碌，或是其他因素而沒空回家看父母，記得傳訊息或是打電話表達關心，讓長輩知道自己的近況。艾菲爾老師表示，「這天適合把含蓄的情感表達出來，請不要再吝嗇關心家人。」感情方面，記得多聽聽另一半的心聲，別忽略對方的情緒和心情。

艾菲爾老師提醒，上午9點到下午1點，以及下午3點到5點的能量最好，是最適合許願的吉時，建議與朋友相約一起匯集念力祈福。另外，也可在明日吃素，為自己帶來好運，提升讓願望實現的機率。

最後，艾菲爾老師也公開12星座的初一許願關鍵詞，建議參考太陽、上升星座。

白羊【貴人扶持】

金牛【偏財降臨】

雙子【領導獎勵】

巨蟹【愛情和睦】

獅子【事業有成】

處女【健康無憂】

天秤【喜事臨門】

天蠍【桃花降臨】

射手【財庫旺旺】

摩羯【學習有成】

水瓶【遇見緣分】

雙魚【金錢入袋】