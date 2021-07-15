由台北市觀傳局主辦的大稻埕情人節，是每年農曆七夕前後的重頭戲，向來吸引萬人共賞480秒精彩煙火秀，今年適逢疫情攪局，北市府拍板延期至10月16日舉辦，避免群聚；原訂於年初舉辦的台北燈節，本已延期至中秋舉行，考量活動檔期也確定二度延至聖誕期間舉辦。

北市今年大檔活動一波三折，年初台北燈節原訂於2月26日至3月7日於萬華登場，卻因國內出現本土個案，一口氣延到中秋節舉辦，但5月中旬北市疫情一觸即發，讓北市再度決定二度延期，並對準耶誕節熱鬧氣氛，改到12月17日至26日辦理。

由於萬華在這波疫情中成為重災區，台北燈節有望成為復甦地方的要點。北市副市長蔡炳坤指出，未來將規畫一連串系列活動，包括青山王祭等，還有市府力推的無圍牆博物館，期能再度點亮萬華。

無獨有偶，原訂於下月登場的大稻埕情人節，即使有望不受三級警戒限制，但市府對群聚風險不敢大意，因此延後至10月16日辦理，期間適逢台灣文化學會百年活動，蔡表示可將兩者活動串接，但實際還會視狀況另行評估。

觀傳局指出，今年大稻埕情人節依舊於碼頭周邊舉辦，活動將以「愛」為主題，再邀請國內知名歌手現場演唱，還有胖卡及文創市集，再結合當地店家推出優惠促銷。活動現場及永樂廣場、大稻埕公園也將設置4座燈飾裝置，供民眾拍照打卡。