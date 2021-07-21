【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】今年夏天日本各地的花火大會因疫情影響而暫停舉辦，為了讓大家安心安全地感受夏日祭典的美好，日本知名創意團隊NAKED INC.這次以「花火大會」為主題，透過其擅長的光雕投影技術在京都的二条城打造「NAKED萬花筒花火」。

萬花筒般七彩的圖像將與世界文化遺產二条城的歷史建築融合，除了在唐門和護城河的絢爛投影之外，最大看點還有結合「防疫ｘ藝術」的作品。包含在進行手部消毒時，酒精結合花朵投影一起灑落在雙手上的裝置「NAKED蹲」。「NAKED距離提燈®」則是讓人利用提燈的長度自然拉開社交距離。另外還有映射煙火的同時消毒腳步的互動藝術等。

▲京都二条城NAKED萬花筒花火意象圖。 圖：NAKED, INC.／來源

二条城的NAKED萬花筒花火於7月21～9月5日登場，期待在疫情之中打造讓人想穿上浴衣，放心地和心愛的人一同前往的新型夏日祭典。

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▲防疫藝術作品「NAKED蹲 - FIREWORKS -」。 圖：NAKED, INC.／來源