幾乎沒有男人可以抗拒溫柔的女人，但除了乖乖牌受歡迎，也有人喜歡性格強勢又潑辣的女性，搜狐網命理專欄點名，金牛座、處女座、獅子座的女性脾氣最暴躁，簡直就是野蠻情人，但她們自帶旺夫命，吸金功力媲美小財神。

▍1.金牛座

娶到金牛，賺錢不愁，金牛座的女性天生自帶財運，不僅看待金錢的眼光十分敏銳，擅長理財與儲蓄，就連思想和行為都十分成熟。她們在做任何事之前都會謹慎考慮，非常務實且認真，因此面對感情，她們只談以結婚為目標的戀愛。在嫁人後，為了迅速適應繁雜而無趣的家庭生活，金牛女會變得更加精打細算，婚前溫柔婉約的模樣很快就會蕩然無存，化身霸氣武則天，只為了幫助丈夫持家，一起將生活變得越來越好。

▍2.處女座

處女座的女性天生與財神有緣，不僅從小就很好命，後天的能力也十分優秀，她們做事乾脆俐落，積極上進，能力絲毫不輸男性。身為細節控，處女座女性總是很追求完美，在選擇戀愛對象的時候也很挑剔，但是在婚後，她們會是一個很好的伴侶。雖然她們脾氣比較差，但是對老公十分貼心，在事業方面也是很好的賢內助，無論跟誰結婚都會成為對方的搖錢樹，極其旺夫。

▍3.獅子座

獅子座的女性個性直爽，即使外貌看起來氣場十足，比較難接近，但其實內心也是一個需要被關懷和呵護的小女人。獅子女很愛面子，所以她們對外人都很溫柔、有風度，唯有對自己最親近的人才會大發脾氣或耍任性，因此在婚後，老公最有可能成為出氣筒，不過她們很會持家，旺夫能力一流，對於各項家事都親力親為，只要多聽她們的建議，財路必定會一路順暢。