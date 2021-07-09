每個人想獲得財神眷顧發大財，但這種機運可遇不可求，不如先做到守住荷包，好好學習理財，才是累積財富的正確方法，運勢命理老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，水瓶座、金牛座、巨蟹座、摩羯座的人在7、8月容易留不住錢，若太過財迷心竅，荷包將會大失血。

▍1.水瓶座：小傷

在7、8月，土星在水瓶座的命宮搞破壞，不但缺乏貴人幫忙，就連財神都離你遠去。有可能買車、買房須先預付頭期款、自行創業需要大筆資金運轉，甚至是一時財迷心竅投資而鑄成大錯，把你的荷包徹底榨乾。

▍2.金牛座：中傷

在7、8月，金牛座的玩樂宮有火星拜訪，如果得知投資方面的小道消息，千萬要審慎評估風險，切勿衝動行事，多方打聽消息來源是否正確可靠，才不會賠光過去辛苦累積的財富。另外，若想要買彩券試試手氣，可別抱太大的希望，因為此時的你沒有財神眷顧，很可能花大錢，最後卻血本無歸。

▍3.巨蟹座：大傷

在7、8月，巨蟹座的正財宮剛好受到火星壓制，工作上記得繃緊神經，注意手上正在談的合作案，預計可動用的資金可能會短缺或是臨時開天窗，讓你必須四處奔走，來補足資金缺口。要小心別在這段時期做錯事，否則你的業績獎金或薪資，都可能因為出錯而砍半或減少，不得不慎！

▍4.摩羯座：重傷

在7、8月，火星來到摩羯座的疾厄宮，這段時期你會瘋狂為別人花錢，也許是家人、朋友臨時需要用錢而找你週轉、孩子的補習費、學雜費，或因為重要節日，必須買貴重的禮物送給另一半，都是讓荷包不斷失血的來源，讓你只能看著荷包默默嘆氣。