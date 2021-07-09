行政院宣布全國三級警戒延長至7月26日，雖禁令有適當鬆綁，惟避免民眾各景點群聚及水域範圍內無法配戴口罩，進而造成防疫破口，在相關主管機關明訂前，金山區各大景點仍維持封閉至7月26日。

自三級警戒管制以來，金山區公所與金山分局每日進行聯合巡查及防疫宣導，近日發現遊客有防疫鬆懈情形及風景區群聚現象，為免局部鬆綁造成防疫破口，金山區熱門景點仍持續進行封閉，暫時不對外開放。

金山區長廖武輝再次提醒，雖然近日疫情趨緩，但仍是三級警戒期間，防疫不能鬆懈，呼籲民眾在家防疫，避免外出群聚而造成防疫破口，金山區在三級警戒期間仍將維持嚴格執行景區（點）封閉、並落實室外全程配戴口罩，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發，希望持續穩定疫情，以避免疫情加劇。

一、暫停開放區域：

(一)金山區5座溫泉公共浴室。（金包里、豐漁、磺港、社寮及南屏溫泉公共浴室）。

(二)金山區磺港溫泉戶外泡腳池。

(三)金山區9間市民活動中心。（磺港、清泉、六股、五南、重和、豐漁、萬壽、磺港、六三市民活動中心）

(四)金山區3座籃球場。（磺港籃球場、三界籃球場、中角籃球場）

(五)金山區各公園、綠地涼亭、遊具及體健設施。（公館崙公園、虎豹獅象綠地、豐漁公園、流蘇公園、杜鵑公園、櫻花公園）

(六)金山區內所有宗教寺廟。

(七)金山運動休閒廣場。

(八)金山磺溪頭清水園區。

(九)中角灣衝浪中心周邊沙灘（含金青沙灘、磺溪出海口）。

(十)金山區水尾漁港周邊神秘海岸。

(十一)金山區水尾漁港旁景觀橋平台。

(十二)金山區水尾漁港觀海停車場。

(十三)金山區水尾公有停車場。

(十四)中角灣至跳石海岸觀海熱點（台2線35km至39km）平台停車場。

二、場館管制：

(一)金山區福緣納骨塔禁止入內祭拜，崇德廳禮廳家祭限30人禁止公祭。

(二)金山區第一公有零售市場於營業時間日上午6時10分始限單一入口開放進出，並採實聯制登記及實施市場人流管控50人為上限。

金山區公所再次重申違反規定者，得依傳染病防治法第67條第1項第2款及第70條第1項第3款規定，移請衛生主管機關處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰及新臺幣3千元以上1萬5千元以下之罰鍰。