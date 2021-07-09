日本桌球天后福原愛昨（9日）與江宏傑發出聯合聲明，宣布5年台日跨國婚姻畫下句點，隨後她更在微博為了私事帶給大家困擾，親自向大陸粉絲道歉。不過一票大陸網友的支持聲浪中，還是有人看不下去，大爆福原愛「先出軌」內情。

福原愛今年初被直擊與一名外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男在橫濱約會兼過夜，不倫戀緋聞轟動中日台三地，這位高帥男甚至還被台灣網友戲稱為「橫濱大谷翔平」。

福原愛約會對象被爆是公司有名的花花公子。(取自日網)

高帥男甚至被日媒起底各種身分線索，指他不僅是小福原愛5歲的早稻田大學學弟，還是在「有鋼鐵部門」公司工作的菁英上班族，負責石油業務，進公司6年，年收約800萬日幣（約208萬台幣），曾為了省生活費，住在員工宿舍。之後高帥男更被爆出早有個從大學交往至今的妻子，令無端成為小三的福原愛相當崩潰。

如今福原愛終於與江宏傑離婚，恢復單身生活，她在微博向大陸粉絲道歉之舉，也被外界猜測她極可能會選擇大陸，作為事業東山再起的起點。只是在大陸網友一片支持聲浪中，還是有少數網友無法理解福原愛出軌行為。

有一位住在日本的大陸網友更爆料朋友是「橫濱大谷翔平」的同事，稱橫濱大谷翔平是「X井物產」有名的花花公子，特別喜歡釣女生，「而且也證實了就是福原愛先出軌。」不過也有人認為不管福原愛有無出軌，與江宏傑女尊男卑也會讓兩人在婚姻中得不到尊重與平等，早點和平分手也好。