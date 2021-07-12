台、日桌球好手江宏傑、福原愛8日正式宣布離婚聲明，5年童話婚姻破裂，兩人未來將共同監護兒女，不過福原愛的臉書介紹欄中，至今仍留著「小傑（江宏傑）的老婆」，也格外引發外界熱議論。

江宏傑、福原愛宣布離婚後，江宏傑就火速把Instagram介紹欄的「小愛的老公」、「111是小愛的生日」刪掉，現在只剩下「桌球選手」、「AILA & KOU 的爸」，但福原愛的臉書卻被發現，介紹欄仍留著：「我是福原愛，是小傑(江宏傑)的老婆」，不過福原愛臉書最新發文是2月25日，她轉貼接江宏傑發文，並為他在《全明星運動會》的表現加油，當時兩人剛被爆夫妻失和，雙方互動也被解讀消滅婚變傳聞，未料福原愛的臉書之後就沒更新，至今已有4個多月的時間沒發文，過去有關前夫江宏傑的發文、照片都還留著。

福原愛臉書介紹仍留著「是小傑(江宏傑)的老婆」。（圖／取材自福原愛 Ai Fukuhara臉書）

福原愛離婚後，她放棄臉書、IG和推特，只在微博發文：「一直溫暖守護、鼓勵著我並給我力量中國的球迷、粉絲們，很抱歉...因為我的私事報導給大家帶來困擾和麻煩」，福原愛表示她會加油「感恩不管何時都支持我的家人和朋友們」，福原愛只在微博發聲，也讓外界解讀她把事業重心放在大陸。

而江宏傑則在IG曬出抱著一對兒女的背影照，並寫下：「我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦GO！我會帶著大家的祝福一路走下去」，江宏傑並自我喊話：「我會當個負責任的爸爸」，雙方都各自展開新生活。