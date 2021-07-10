民以食為天，可是對許多年長者來說，牙口不好成為大問題，很多人都認為牙齒健康非常重要，年紀大容易掉牙讓飲食困難，事實上不論咀嚼食物與喝東西，甚至說話，「舌頭」機能都扮演重要關鍵，當年紀增長舌頭功能也會開始降低，不僅飲食和語言功能受到影響，事實上也關乎全身健康。

●舌頭「推動」食物吞下肚 一旦口腔留下殘渣易蛀牙

日本齒科大學口腔復健多摩診所院長菊谷武表示，日本推廣「8020」運動30年，希望80歲年長者能保留20顆以上牙齒，但2人中只有1人達成，很大一個原因就是舌頭功能不佳。

因食物在口腔中咀嚼，依賴舌頭將食物推動到喉嚨再進行吞嚥，若舌頭功能退化，則飲食與說話就會受到影響而不如以往。值得注意的是，一旦吞嚥不佳，造成口腔留下食物殘渣，那就容易導致蛀牙的形成。

●蛀牙與牙周病讓咀嚼食物困難 營養攝取不佳身體變差前兆

若舌頭功能不佳，推動食物能力變差，口中食物殘留也就跟著增加，讓牙齒發生蛀牙與牙周病機會增加。

當牙口不好或牙齦發炎吃肉類等食材困難，蛋白質等營養素攝取量也就下降，全身肌力不足風險也就增加，一旦肌肉量減少，食慾也就跟著減少，營養不足可能性更高，肌肉組成的舌頭，其功能也就變得更差。

●確認舌頭健康有訣竅 維持功能用力推臉頰

保養舌頭，平時可以自行訓練。像是閉著嘴巴，讓舌頭貼著臉頰內，上下左右用力推，也可以用繞口令來訓練說話。

菊谷武提醒，想要知道自己舌頭功能有沒有下降，可以確認衣服上是否有食物汙漬，自己講話常會不會常有人再次確認，喝水時有沒有感覺到困難，當發現有類似困擾時，最好就醫檢查舌頭力量。