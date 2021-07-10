根據《The Athletic》記者查克哈普10日爆料，原本考慮利用今年榜眼籤跟活塞向上交易換到狀元籤，藉以簽下今年NBA選秀狀元凱德康寧漢的火箭，如今已經打消這個念頭，因為火箭自認沒辦法提出讓活塞同意的交易條件，甚至轉而考慮拿榜眼籤去換聯盟新星。

畢竟火箭目前已經提早進入重建期，在「大鬍子」哈登本季跳槽籃網後，幾乎就告提前擺爛，最後如願只拿17勝55敗的聯盟墊底戰績，卻在樂透抽籤當中運氣稍微欠佳，並未抽到狀元籤而是榜眼籤，想要選上康寧漢的美夢也隨之破滅。

康寧漢的NBA未來樣板是獨行俠後衛東契奇與七六人後衛班西蒙斯，身為高大型控衛的他，今年帶領奧克拉荷馬州大闖進NCAA瘋狂三月，場均打了35.4分鐘，平均拿下20.1分、6.2籃板、3.5助攻與1.6抄截，三分命中率更來到4成。

儘管火箭仍有機會選上傑倫格林、伊凡莫布利等不錯新秀，但根據查克哈普收到線報，火箭寧願拿出榜眼籤跟其他球員、現金，去跟其他球隊換來一名已在聯盟打球的新星，重點就看其他球隊怎麼看待今年榜眼籤的重要性與相對價值了。