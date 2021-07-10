趙傳熱衷打籃球，賽場上衝鋒力及爆發力十足。（旋風音樂提供）

趙傳熱衷打籃球，賽場上衝鋒力及爆發力十足。（旋風音樂提供）

趙傳近期防疫生活超熱血，活到老學到老的他就讀師大碩士班，善盡學生職責趕期末報告；由於前陣子忙著專輯、演唱會宣傳無暇顧課業，趁著疫情在家時間變多，趙傳索性卯起來做作業，除了固定運動、練唱，只要有時間就振筆疾書「寫功課」，經過一個月的日日夜夜努力燒腦爬字，總共洋洋灑灑寫了11大張A4紙、約莫超過三千字文，終於完成這份心血結晶。

趙傳自嘲這11張千字文遠遠超過一年自己寫字量好幾倍，「趕在最後一刻完成，再交件出去的那一剎那真的很有成就感，也彷彿重溫學生時期趕作業報告的熱血情懷，那種開心難以形容，自己的『人生大夢』逐步完成」；有趣的是，習慣用寫字做筆記及趕報告的趙傳，所有的功課都是他一筆一筆親手寫下，密密麻麻的字看在眼裡滿是成就感，但由於期末作業必須要數位化交件，自認打字「稍慢」的趙傳特別請出助理幫忙，一起校正稿子及聯手把手寫草稿KEY進電腦，讓自己能準時交件，靠著「四手聯key」完成報告「最終型態」的趙傳笑說：「特別感謝『小幫手』及時救援。」

除了趕報告讓自己重溫18歲學生時期熱血情懷，受到疫情影響，無法上籃球場打球的趙傳在家偶爾運球熟悉「手感」還不夠，最近應電台DJ Dennis之邀上PODCAST節目，與籃球型男主播王博麟、資深籃球粉Henry一起在線上大聊籃球經及回顧NBA籃球史，藉著用嘴巴在空中「雲打球」一解球癮的四人聊到欲罷不能，加上最近NBA剛好在打季後賽，幾位超級籃球粉碰在一起火花四射，從NBA球員、場上打球技巧切戳、自身打球經驗等有關各種籃球冷知識都聊，只見越聊越起勁的四人「籃球魂」越被激起，短短一小時播出節目其實在幕後錄了超過四小時。

趙傳年輕就熱衷打籃球這項運動，「打球史」逾40多年，在籃球場上「閱人無數」的他經驗老道，被隊友封為「球場小鋼炮」，打起球來衝鋒力及爆發力十足，除了常跟小鮮肉「過招」，早年時期練球的夥伴其實是庾澄慶，他笑說：「當年常跟明星籃球隊混在在一起打球，最常去的球場就是懷生國中的籃球場，而且偶爾還會在球場上碰到一些老國手，一起切磋球技覺得好爽快，我記得當時真的很瘋籃球，一個禮拜可以打三天球，等於一年打了一百多天的球，結果比NBA球賽打得還多天。」