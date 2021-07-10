電影《失控的審判》改編自紐約時報暢銷回憶錄《我在關塔那摩的日子》，隨著疫情微解封，將於7月14日在台上映。電影集結一線華麗卡司，由奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）攜手凱薩獎最佳男主角塔哈拉辛（Tahar Rahim），與「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）及「沙贊」柴克萊威（Zachary Levi）兩大超級英雄共同飆戲。

擔任本片製片的「奇異博士」班尼狄克康柏拜區透露，劇本籌備期間因接觸了劇中的軍事檢察官斯圖亞特庫奇之後，就決定要親自上陣飾演該角色，並表示：「斯圖亞特庫奇是一個為正義道德努力奮戰到底的人，能夠參與這部片的演出，特別是在我也非常關注的議題上，真的是個很棒的經驗！」

首度與影后茱蒂佛斯特合作電影，他也興奮表示：「我是她的鐵粉，從小就看她的電影長大，她真的是一位不可思議的優秀演員，在她身上學到很多，我們也很希望彼此還會有合作的機會。」許多網友已非常期待能在《失控的審判》中一睹兩人的精彩演出，並紛紛表示：「光是看影后茱蒂佛斯特與「奇異博士」英倫男神BC共同飆戲就已值回票價！」