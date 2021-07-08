暖心奇幻電影《嗨！神獸》再傳喜訊！童星白潤音出道以來演出多部膾炙人口的作品，這次前進韓國兩大國際兒童影展，旋即於首爾九老兒童國際影展奪下最佳男主角獎項，在12歲生日當天晚上知道消息的白潤音，發言既搞笑又超齡：「謝謝在電影裡跟我合作的演員，雪鳳姐、 李仁哥、采妮媽媽，還有電影裡的我的兩位好朋友扁豆、花生。」

他說道：「一開始還以為是家人趁我生日玩整人遊戲，因為他們跟我講我得獎了的表情都很淡定，隔天爸爸又說了一次，我才確定是真的！雖然很開心，但更希望台灣疫情趕快結束，讓《嗨！神獸》在大銀幕跟大家見面。」晉升小小影帝不忘關心社會，更回憶第一次跟導演池家慶見面時才8歲，經過幾年成長，片中角色對他來說依然別具意義。飾演白潤音媽媽的楊采妮，聽到兒子好消息頻喊開心，希望評審及觀眾都能看見導演、演員及幕後團隊的用心，更期待電影趕快上映，快快和台灣粉絲們見面。

曾感嘆希望可以請神獸把疫情吃掉的導演池家慶，聽到白潤音獲獎的好消息時先是大讚白潤音是他遇過最有天份的童星演員，表示：「小潤獲獎我比誰都開心，這也是神獸送給小潤最棒的禮物，生日快樂！」導演池家慶8日也特別現身釜山國際兒童暨青少年影展線上映後座談，親自感謝韓國影迷。

現場韓國觀眾紛紛踴躍提問，尤其韓國並不了解神獸的傳說故事，導演特別和大家解釋，原來片中神獸就是長相奇特的「食夢貘」，在古代傳說中，食夢貘能吃掉人類惡夢，媽媽都會縫製貘的圖案在孩子的枕頭上，讓小朋友不再做惡夢、一覺到天亮。

其中一位曾到台灣旅遊的韓國觀眾發言時熱烈讚賞，在觀影過程能感受到電影中呈現的大自然之美，以及白潤音、林佑銓、陳京甫所組成的「神獸boys」擁有純真魅力，和他遇過的台灣小朋友們一樣熱情洋溢，好奇導演是如何捕捉到這樣的畫面。

導演表示，自己寫完劇本後前來台灣環島一圈，立刻選擇在這個被山包圍的美麗漁村拍攝，更爆料他早在白潤音8歲時就見過面，當時第一眼就決定主角「阿吉」非他不可！片中三個小朋友也花了三個月培養感情，天天一起上課、朝夕相處，真的變成好麻吉，演戲時導演也很少喊「Action、卡」讓小演員們盡量自然發揮，果不其然助攻白潤音封帝。該片近期將在台上映。