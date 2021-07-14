雲林縣北港朝天宮因疫情不開放入廟參拜，線上導覽解說讓民眾神遊朝天宮。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮為避免出現防疫破口，13日微解封後仍不開放信眾入廟參拜，但為讓遊客了解朝天宮歷史文化，邀4名在地文史工作者進行線上導覽解說，共錄製43集，每集約1小時，讓大家不用出門，便能神遊朝天宮，同時利用疫情期間匯整相關資料，做為日後研究史料。

為配合防疫3級警戒，朝天宮5月16日起即不開放信眾入廟參拜，將正殿媽祖神尊迎請至最接近廟門的三川殿，在廟埕外另設參拜點，至今已2個月，廟方利用這段期間，邀請紀雅博、紀仁智、施復耀、蔡享潤4名地方文史工作，進行線上導覽解說，介紹朝天宮的文物典藏與建築之美。

廟方表示，信眾來到朝天宮，大多以參拜祈福為主，不常到廟旁的媽祖文化大樓欣賞眾多文物；要深入了解朝天宮的建築之美，則需申請導覽人員加以解說，因此利用防疫3級警戒期間，錄製43集線上導覽解說，進行1次詳盡的文物總匯整。

朝天宮自300餘年前創建，即持續收藏各種寺廟相關文物，包括歷代木雕、百年進香旗、南北管服飾及樂器、古神像、古老陣頭神轎等，均保存於媽祖文化大樓內，其數量龐大，除非駐點研究，否則很難一窺全貌，此次藉由線上導覽解說，讓信眾宅在家就能盡覽朝天宮之美。

地方文史工作者指出，北港開發甚早，曾是漢人移民台灣的重要渡口之一，清乾隆台灣府志記載「笨港街舟車輻輳，百貨駢闐，俗稱小台灣」，因此留下大量古老文物，地方士紳用心蒐藏，許多文物因而得以流傳，在疫情期間透過線上導覽解說，成為信眾的精神食糧。