因應本土疫情，中央疫情指揮中心宣布將維持全國防疫三級警戒至7月26日，但7月13日起放寬部分場域、產業適度「微解封」，並授權各級政府依照防疫可適時調整相關規定，因此各個縣市規定不一，而有的未跟進的縣市甚至被質疑是「逆時中」。有媒體針對「部分縣市擔憂『微解封』風險，決定統一維持三級警戒標準至降級，被評為是『逆時中』，您認同這樣的說法嗎？」進行網路民調，截至10日晚間11點，居然高達71.82％的網友並不認同「逆時中」的說法。

根據NOWnews所作民調，詢問網友「因應各縣市對於『微解封』要求不同，針對已有條件開放的規定，您最不能接受哪項？」截至10日晚間11點，有24.31％的網友表示都不接受，認為既然要延長三級警戒，本就不該有適度鬆綁措施；21.35％的網友認為餐飲場所得內用，脫下口罩將使染疫機率大增，風險太高；18.55％最不能接受同意9人以下旅行團出遊，各類風景區如有很多旅行團也會形成群聚風險；16.14％最不能接受開放文藝場所如美術館、電影院等，雖然場域寬廣，但參觀者都會久留；11.73％最不能接受鬆綁戶外景點、學校操場，感覺像是鼓勵大家出遊；也有7.92％的網友認為，都可接受，只要人人遵守防疫規定就好。

另外，問到「指揮中心授權各級政府得視防疫需要適時調整『微解封』鬆綁措施，但各縣市規定不一惹爭議，您覺得應該要統一嗎？」56.78％的網友認為，既然全國統一維持三級警戒，所有規定本就該同步；42.48％的網友則認為不應該統一規定，各縣市產業分布、情況都不同，保有彈性才可防疫最大化；0.74％則表示不知道／沒意見。

而該民調也針對「部分縣市擔憂『微解封』風險，決定統一維持三級警戒標準至降級，被評為是『逆時中』，您認同這樣的說法嗎？」達71.82％的網友不認同「逆時中」說法，指出每個縣市風險等級不一，就地方上實際情形彈性調整才合理；23.55％認同「逆時中」，認為適度鬆綁措施具有一定參考價值，刻意不甩規定感覺有政治考量；4.63％則表示不知道／沒意見。