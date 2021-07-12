42歲影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，小倆口陸續迎接一對子女，湊得「好」字，章子怡也把汪峰和前女友所生女兒「小蘋果」視如己出，不時曬出和繼女合照，而15歲小蘋果近日則在社群平台上大解放，她頂濃妝、穿細肩帶上衣，展現成熟的一面。

15歲小蘋果今（12日）被陸網翻出，她在社群平台曬出一系列美照，只見15歲小蘋果頂著濃妝和紅唇，身穿綠色細肩帶小背心入鏡，小蘋果放下極肩秀髮、一雙大眼睛對著鏡頭放電，整體穿搭和妝容精緻、成熟，小蘋果已從當年的小女孩，長大成為亭亭玉立的美少女。

15歲小蘋果頂濃妝、穿細肩帶上衣，展現成熟的一面。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

小蘋果去年過15歲生日時，她就以濃妝和紅唇引發外界討論，小蘋果側顏絕美，甚至還有幾分神似「國民女神」陳妍希，不過章子怡日前就曾透露，小蘋果對化妝很有興趣，她形容女兒的化妝包是：「巨大桶，她什麼都有，我缺什麼就從她那兒拿」，章子怡有時還會請女兒幫她化妝，大讚小蘋果對於化妝相當在行。

其實章子怡和繼女的互動一直都是外界焦點，章子怡一直以來都把小蘋果視如己出，陸網日前還捕獲，野生章子怡和小蘋果現身成都的旅遊景點逛街，章子怡親密地勾著女兒的手臂，母女邊逛街邊聊天，互動相當融洽，42歲章子怡保養有術，讓她和15歲的小蘋果看起來就像閨蜜，母女的好感情更是羨煞眾人。