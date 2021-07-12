行政院今天上午指出，我國明後年預計採購至少一千五百萬劑的次世代莫德納疫苗，數量可望達三千萬劑。衛福部長陳時中今天指出，相關計畫為既定事實，只是程序還沒完成，我國目前也展開與各大廠之間的聯繫，相關進度都在超前部署中。

陳時中表示，有關次世代疫苗的採購，行政院今天上午所說的內容為當然的事實，目前相關程序還在討論中，至於選擇莫德納是因有多重考量，其中包含效益、科學上的評價以及供貨穩定度。

陳時中說，目前已啟動與各大廠之間的溝通與談判，「這一塊我們進行的速度是比較快」，中央一直都有在為次世代疫苗做準備，只是要等進入比較實質的程序後，若有結果才會對外報告。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。