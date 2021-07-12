行政院今天上午指出，我國明後年預計採購至少一千五百萬劑的次世代莫德納疫苗，數量可望達三千萬劑。衛福部長陳時中今天指出，相關計畫為既定事實，只是程序還沒完成，我國目前也展開與各大廠之間的聯繫，相關進度都在超前部署中。
陳時中表示，有關次世代疫苗的採購，行政院今天上午所說的內容為當然的事實，目前相關程序還在討論中，至於選擇莫德納是因有多重考量，其中包含效益、科學上的評價以及供貨穩定度。
陳時中說，目前已啟動與各大廠之間的溝通與談判，「這一塊我們進行的速度是比較快」，中央一直都有在為次世代疫苗做準備，只是要等進入比較實質的程序後，若有結果才會對外報告。
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