鴻海永齡基金會、台積電採購1千萬劑BNT疫苗終於定案，台灣軟體業名人、艾爾科技公司執行長林宜敬，其實早在5月底時就曾預言一定買得到，他並透露郭台銘搶先內幕，專業分析台灣的民間企業為什麼可以比政府更快買到BNT疫苗。

1000萬劑BNT疫苗要來了！ 上海復星宣布與台積電、鴻海簽訂合約

林宜敬今(12)日在臉書表示，商業公司的運作向來比政府有效而快速，所以如果政府跟民間企業都在做同一件事情，通常都是民間企業先馳得點，只要交易雙方都合意，政府又不反對，那一流的律師一定可以想出辦法來繞過法律的限制，既然台積電跟郭台銘手下都有許多一流的律師，所以他們遲早會找出一個兩全其美的辦法。

此外，林宜敬5月31日時就曾在臉書指出，當市場上的疫苗大缺貨時，藥廠們一定優先把疫苗賣給出價最高，而且訂單量最大的客戶，因為訂單很大價錢還可以商量，但如果客戶的訂單量很小，那價錢就會很高。

林宜敬強調，台灣不過2千多萬的人口，如果負責採購疫苗的官員，用明顯高於市場的價格去國際市場買疫苗，那就算沒有被抓去法辦，至少也會被輿論修理一輩子；但是郭台銘跟佛光山不一樣，他們都可以用遠高於國際市場的價格去搶購疫苗，因為錢是他們私人的，他們高興怎麼花就怎麼花，並不會有違法的問題。

林宜敬還提到，上海復星手上有德國BNT 疫苗的代理權，但是台灣又希望直接跟德國的BNT進貨，因此郭台銘可以跟德國BNT的原廠商定，貨直接由德國出給台灣，但是郭台銘另外付一筆錢給上海復星，當作是代理的利潤，上海復星有錢可以賺，不但不會阻撓，而且還會協助郭台銘完成這筆訂單。

林宜敬解釋，由於台灣的國際處境特殊，所以在採購疫苗時，會有商業上的問題，也會有政治上的問題，但民間商業團體受到的限制比較小，所以由民間單位出面購買疫苗，速度肯定要比政府快。