新冠肺炎本土疫情雖逐漸趨緩，但何時究竟能施打到疫苗，成為全民關注焦點，42歲的藝人尹馨透露已被通知能去施打疫苗殘劑，讓她開心分享此訊息，引起網友議論。

42歲的藝人尹馨，雖然年紀不在能施打疫苗的範圍內，但她透露預約到接種疫苗殘劑，今天（13日）就準備要去施打，更難掩興奮表示：「怎麼那麼好的事降臨，簡直像中統一發票2000（從來沒中過），排隊不知道打不打得到，拼全民施打第一劑，Wish me good luck」，至於是施打哪個牌子的疫苗殘劑？她並未透露任何訊息。

得知她能施打疫苗殘劑，許多網友除了留言恭賀，也紛紛提醒該注意的事項：「女神人美心也美，運氣自然就常常降臨了」、「打完發燒吞顆退燒藥會比較舒服」、「要注意可能會發燒，或手臂疼痛，先做好心裡健設，別擔心喔」、「有好打先打吧，不然等BNT要好幾個月後」、「我也排到殘劑施打，已經完成注射，沒什麼副作用發生」，但也有人詢問：「通知不是就能打得到嗎？我這週可能也打得到」，她則是回應：「我不知道是否就是打得到，明天現場看看」。

尹馨2019年底認愛Selina前夫張承中，交往約2年後，讓外界相當關注兩人是否會論及婚嫁?沒想到卻傳出分手，尹馨透過經紀人表示：「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了，因此決定回到朋友的位子，我也祝福他。」

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