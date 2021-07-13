50歲以上或18歲以上有重大疾病的第九類對象，今開始收到新冠肺炎預約簡訊，最快可在7月16日打到疫苗。兒科醫師楊為傑今表示，年紀輕也可以預約到疫苗，一位40多歲屬於第九類對象的患者剛剛說，他收到預約簡訊，而今天中央流行疫情指揮中心也開放18歲以上者可以登記疫苗施打意願，讓他開心直呼，看來現在是「有意願就先打，太棒了！」

兒科醫師楊為傑今在臉書發文表示，年紀輕就預約不到疫苗嗎？事實並非如此，剛剛有一位患者通知，他是在第一批疫苗意願登記的第九類對象，今天已經成功收到預約的簡訊，最快在本周五（7/16）就可以打到疫苗了。

楊為傑指出，而這位患者也才40多歲而已，因此他也提醒大家，不挑疫苗的廠牌就有機會能快點打到，並表示未來收到更多接種名單，將和大家分享最低年齡為何。

指揮中心稍早也宣布，民國92年以前出生（18歲以上）的民眾開放疫苗意願登記，不管有無重大疾病都可以預約了，民眾也可以自由選擇要打AZ還是莫德納疫苗。對此，楊為傑也說，大家趕快去預約，再也不用抱怨無法預約，看來目前的政策是「有意願就先打，不再限制年齡了，太棒了」。

指揮中心也提醒，登入系統完全意願登記以後，平台會按照疫苗分配的情形，參照大家的意願，再發簡訊通知符合資格的民眾，可以進行下一步預約接種的動作。