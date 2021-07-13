疫情指揮中心日前開放符合資格的民眾至「COVID-19疫苗預約平台」預約接種意願，今發送第一輪開放預約的簡訊，沒想到收到簡訊的民眾瞬間湧入「1922」網站及「健保快易通」App，造成掛點，網友怨聲連連，事實上除了上述2種方式外，還可至超商、藥局及附近衛生所插入健保卡預約。

指揮中心日前開放第9、10類人登記接種意願，資格為18至64歲有重大疾病病患，及50至64歲成人，並於今早陸續發送符合資格第一梯次預約簡訊，大批民眾湧入1922網站及「健保快易通」App登記接種時間及地點，造成系統大當機。

事實上，民眾除了至「1922.gov.tw網站」及「健保快易通」進行預約外，也可持個人健保卡，至超商事務機、藥局、衛生所插卡預約，亦能選擇施打地點及時段，而第一梯次收到簡訊的民眾，最快於7月16日就可打到AZ疫苗。

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