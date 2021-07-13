大陸31歲女歌手谷婭溦自湖南衛視選秀節目《快樂女聲》出道，2012年更特地來台灣參加《華人星光大道2》並拿下第三名好成績。目前在香港演藝圈發展的她，今(13日)被爆日前在香港馬鞍山家庭醫學中心接種新冠肺炎疫苗，因護理師一時不察，將「空針」刺進她的手臂，險些釀成意外。稍早谷婭溦也在社群網站回應證實此事。

據港媒東網報導，谷婭溦昨日赴醫學中心接種科興疫苗，差點出意外，因為現場護理師一個不注意，誤將「空針」插進她的手臂，幸好護理師及時在注射前，發現針筒內沒有疫苗液體，趕緊將針拔出。

只是谷婭溦再次施打疫苗，就因為身體不舒服，整個人暈眩又沒力氣，被送往威爾斯親王醫院觀察治療，目前人已出院。隨後她也在IG餘悸猶存地證實「被插空針」一事，「我想說，經歷了昨天，活著就已經是最大的幸運」。

大陸女歌手谷婭溦本月8號才歡慶31歲生日，一個人隻身赴香港演藝圈發展的她，除坦言年紀越大越不想過生日，更不忘藉此機會對自己喊話，「我想跟我自己說谷婭溦，你很棒。一個人來到香港，人生地不熟，語言也不通的情況下，你竟然堅持了六年，這六年對於女孩子來說是何其的寶貴，未來請繼續努力，繼續堅持自己對音樂的熱忱，保持初心，一路向前，因為你是最堅強的鐵娘子。」