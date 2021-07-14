臉書網友留言。（圖／翻攝自高虹安臉書）

行政院推出由政務委員唐鳳研發的「疫苗接種預約平台」，引發民眾預約潮。科技業出身的民眾黨立委高虹安指出，該系統不僅大當機還缺乏諸多功能，且她對衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資已3周，卻都僅得到「內部簽核還未過」的答案，令她非常不滿。此文發出不到1日，即湧入大批留言，網友更怒嗆：「系統超爛的，吹得跟神一樣，使用者體驗卻像垃圾。」

高虹安13日在臉書發文表示，13日起開放18歲以上的一般民眾申請預約疫苗接種，在民眾踴躍登記下，系統出現大當機，「Error520」、「Error525」成為當日熱門關鍵字。同時因社會各類族群民眾資訊熟稔度不同，疫苗預約平台系統也需預先規劃防呆功能，例如疫苗混打防呆、登記時優先施打順序之資格稽核、民眾接種第二劑間隔時間查詢、殘劑預約功能等。

此外，高虹安痛批，這週是她對衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」索資後的第3週了，期間團隊同仁時時追蹤資訊回覆進度，但每次得到的回應都是「內部簽核還未過」，遲遲不願回覆提供，這絕非一個行政部門面對民意代表機關監督應有的態度；尤其平台都上線了資料簽核竟仍未完成，讓她不禁質疑：「到底是政府部門的效率有待加強，還是已經吃了秤陀鐵了心，不給立法委員資料呢？」

此文一出，不到1日即獲得超過5500個讚、超過320則留言與超過130次分享。網友紛紛回應：「系統超爛的，吹得跟神一樣，使用者體驗卻像垃圾」、「民進黨的官根本不鳥其他黨的立委，他們有過半的橡皮圖章給他們撐腰，誰怕誰」、「完全不把監督力量放在眼裡的政府還能怎樣期待他呢？」「科技委員請用力輾壓領我們稅金的X官」、「政府大內外宣一直在造神，但是實際上根本都沒什麼能力」。