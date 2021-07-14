台灣積體電路公司12日傳出3名員工確診，新竹縣長楊文科14日在疫情直播中指出，3確診者分別住新北市、新竹市、苗栗縣，匡列1349人採檢，目前均為陰性，該公司也擴大匡列2000人快篩，也會在14天內持續快篩，防範疫情。

楊文科指出，確診者雖住在其他縣市，但公司所在地於新竹縣，事發當時，他也與台積電、竹科管理局等共同研商後續處理方案，同步啟動竹竹苗防疫作戰聯盟，並和新竹市長林智堅、中央流行疫情指揮中心召集人等，做了一些應措施。

楊文科表示，此案匡列接觸者共有181人，其中167人居家隔離、自主健康管理4人、自主健康監測10人，並匡列1349人做PCR採檢，目前為止均為陰性。該公司也十分有效率，2000名相關人員也做居家快篩，楊文科指出，14天內會再做快篩，廠區也消毒，確診者曾造訪的公共場所也全面消毒，「一切都在掌控下」。

至於新竹縣疫情，楊文科表示，目前住院人數為42人、出院58人。