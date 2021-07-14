面對各界質疑南投疫苗接種率低，縣府指出因南投幅員遼闊及長輩接收訊息等因素影響，南投縣衛生局14日表示南投縣疫苗存量3萬7千多劑，經評估為提升疫苗接種率，已規劃將接種年齡層下修，除14日起開放71至73歲長者，16日起下修至67至70歲長者施打，預計22日可以打完。

南投縣衛生局14日指出，南投縣目前還有3萬7千多劑莫德納疫苗，由於近二次開放高齡長輩接種意願均不如預期，接種率僅5成左右，應是受全縣幅員遼闊的影響，長輩接種訊息不如都會區縣市接收便利，縣府也一直滾動式檢討，希望透過精準通知、精準預約，加快接種速度，服務需要的民眾。

南投縣衛生局表示，7月14日起至至7月22日止，開放71至73歲長者（原住民61至63歲者）接種，並以通知單顏色區分，事先已發放藍色接種通知單16050張，開設38場次接種，14日在竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、信義鄉開始接種，符合接種對象可攜帶健保卡、身分證、接種通知單，依照通知單上接種日期及時間至指定地點接種。

再來，預計發出23113張粉紅色接種通知單，7月16日起至7月21日開放67至70歲長者（原住民57至60歲者）接種，開設39場次接種，民眾可按照通知單接種日期、時間到指定地點接種。

而已經打完莫德納第一劑，且接種間隔滿28天的第一類醫事人員，衛生局表示自14日起請符合第二劑接種的醫事人員，可洽原接種醫院約定時間進行第二劑接種。預計3萬7千多劑莫德納疫苗將可在22日全數打完。

另外，「COVID-19公費疫苗接種預約平台」第一次意願登記至12日17時止，縣府統計第9類（18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）及第10類（50歲至64歲成人），有登記施打疫苗人數有18608人，本縣規劃接種站計65站（含9家醫院、13鄉鎮市衛生所、43家合約基層診所）可接種18617人，將在開放至15日17時止，還未預約民眾，請把握。