行政院推出由政務委員唐鳳研發的「疫苗接種預約平台」，大批民眾搶預約，一度造成大當機，根據健保署說法，是因1分鐘內同時有6000多人在線才會「卡住」。宅神朱學恒直言，「除了苦笑之外…還能說甚麼呢？」對於唐鳳的回應，他更很酸，「這到底是哪一招啊？要我們老百姓如何相信政府相信黨呢？」

朱學恒今在臉書上表示，天才IT大臣唐鳳一出手，疫苗預約平台塞爆當機而且數據還出錯，「除了苦笑之外…還能說甚麼呢？」昨天行政院推出熱騰騰的新冠肺炎疫苗預約平台，開放18歲以上民眾進行疫苗接種意願登記，但在這個時候由唐鳳一手打造的疫苗預約平台竟然當機了，根據健保署表示，因為一分鐘有6000多人同時上線才會導致當機。

朱學恒引用媒體報導指出，不僅平台塞爆當機，連基層診所也抱怨連連，而且事情還沒完，我們偉大的IT大臣唐鳳在當天的疫情記者會上說，「填寫願意接種AZ疫苗的人大為增加，目前已有130萬人單獨勾選AZ疫苗」，但整個情勢到了傍晚就急轉直下，指揮中心更正為6萬3310人，整個相差19倍，因為後台計算錯誤導致數據落差。

朱學恒直言，原來我們的天才IT大臣唐鳳就是這麼神，6000人同時上線就會當機，然後數據還會出錯，疫苗預約平台狀況連連，身為打造者的唐鳳沒有要積極修補與更新，竟然要代表台灣出席東京奧運，這到底是哪一招啊？要我們老百姓如何相信政府相信黨呢？