【愛傳媒蔡詩萍專欄】知道楊牧先生過世後，未集結的詩作，由謝旺霖在楊牧夫人的委託下，編輯整理出版，而且精裝典藏版，限量800本。

我就跟自己說，無論如何，要搶到一本，當成我與楊牧老師非常淺淡之緣分的紀念。但好可惜，精裝本一出來，即刻售罄一空！最後，我是在拍賣網站上，努力搜尋，請一些熟識的二手書店，幫我找。

終於，在疫情三級的緊張氣氛下，於某一家拍賣網站找到了，書到了之後，我的興奮之情不在話下，但翻著旺霖的《代後記》，我卻久久不能自已，對大詩人楊牧老師的懷念。

我並不寫詩，然而，讀詩，卻是日常生活的一部分，尤其，在媒體工作久了，文字容易大眾化，有時連自己都會厭倦書寫出來的句子，這時，讀詩，讀那些詩人精煉出來的意象，與思維，就真的宛如在一堆平庸的雜草亂堆中，發現一處小花蜿蜒的曲徑，整個人都不自覺的陷溺其中，久久不想走出來。

楊牧老師的詩，格外精準，顯然是個自律嚴整的詩人，在他的詩裡徜徉，我們會感覺自己的知性，像在修行，沿著一條格律跌宕，隱喻豐滿，夜空明澈，星 際浩瀚的古道，終而，停在一處高崖上，默默的，聽著山嵐拂面，內心幽朗。

翻開《微塵》，我們於是明白了，楊牧的詩，無疑是修行般的試煉，一而再，再而三的，捶打字句，鍛煉意象，每一份留下的手稿，手稿上反覆劃掉，又反覆增添的字或句，是時間的煎熬，也是心智的敲打，最後，乃成其為「詩人楊牧」！

我的這本《微塵》，編號713。收到書的夜裡，我躺在沙發上，輕輕翻閱著，沒有任何肉身是永恆的，卻也沒有人能阻擋肉身錘鍊出來的文字詩句，航向永恆！

世間微塵裡，想念永恆的詩人楊牧！

我想起來，那年，楊牧到台大客座，我剛進台大研究所，一邊在媒體兼職，總編輯問我，找個貴賓試試你的筆吧！

我去台大，在舟山路上的一處，楊牧的研究室，採訪了大半下午，細節都忘了，文章登在《自立晚報》上。多年後，楊牧老師遇見我，還記得那一次我青澀的訪問。

我沒能進化為詩人，卻在詩的星空下，擁有無邊無際的自在。

作者為知名作家

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