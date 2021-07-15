關島推出的「Air V＆V （Air Visit and Vacation）」計畫，吸引不少民眾赴當地打疫苗兼觀光，關島機加酒產品市場活絡。雄獅旅遊因首波7月6日、10日、14日、18日出發的5天4夜機加酒共439席售罄，而第二波主打7月22日的22天關島LONG STAY機加酒，305席皆完售。

目前第三波主打7月27日、8月2日、8月8日的7天機加酒商品，目前收訂率超過7成。雄獅旅遊分析，其旅客多為親子和青壯年族群為主，年齡層為50歲以下的佔多數；後續的7天商品收訂率已超過7成可成團，並將於8月再推出5天產品，預計有4團，民眾現可預購，此為因應市場需求，快速反應調整供給，以滿足旅客需求。

雄獅旅遊說明，8月將主打天數5天的產品，主要是民眾工作之故或出國念書等需求，還有企業戶鼓勵員工施打疫苗，從散客、企業分批報名，皆可看出此一趨勢，所以天數5天的產品得以符合旅客需求，目前仍接受預訂中。

鳳凰旅遊今（15）日宣布，將再加碼推出8月12日航次機加酒7天5萬5900元起，業者表示，乃因旅客反映先前5天旅遊時間較短，所以加碼推出7天的商品，以供民眾需求。