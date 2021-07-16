科技業出身的民眾黨立委高虹安13日爆料，蔡政府非常抗拒與上海復星接觸，授權台積電、鴻海作為政府談判代表，討論過程中對瓶身包裝不能有「復必泰」等細節非常在意，政治考量延宕了疫苗採購時間。對此，新黨台北市議員侯漢廷質疑：「民進黨是一看到簡體字，或看到復必泰三個字，蘇貞昌和蔡英文他們就會眼睛潰爛還是腦殼炸裂？」可見蔡政府意識型態凌駕防疫，因意識型態讓台灣754條人命喪生。

侯漢廷15日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言：「我不知道就是民進黨是一看到簡體字，或看到復必泰三個字，蘇貞昌和蔡英文他們就會眼睛潰爛還是腦殼炸裂？就一定都要把這幾個字完全給拿掉！」

侯漢廷指出，由此可證明兩點：第一，意識型態凌駕防疫，因為意識型態而導致台灣淪為如今慘況；第二，就算從意識型態而論，根據《兩岸人民地區關係條例》，本來就是用「台灣地區」和「大陸地區」的字眼，民進黨自己執政這麼久，也不敢去修《兩岸人民地區關係條例》，故大陸用「台灣地區」這四個字，用的是台灣的法律，到底哪裡有問題？

不僅如此，侯漢廷表示，行政院說「必須要遵守國家的尊嚴」云云，想不到行政院竟然還好意思談國家尊嚴，我們必須要去乞討或「化緣疫苗」，難道就很有尊嚴嗎？我們必須要跟一些「後進」的國家，像是人均不到5000美元的國家去分搶疫苗，難道就很有尊嚴嗎？行政院發言人羅秉成稱所謂「國家的利益」，國家的利益不就是人民的利益嗎？人民打不到疫苗行政院應該要著急，如今卻本末倒置，繼續阻擋或拖延疫苗讓死傷持續發生，只為口中所謂的「國家利益」。