鄭明典表示夏季風長驅直入西北太平洋，颱風即將現身。(圖／鄭明典臉書)

菲律賓東方熱低壓生成，但目前路徑充滿變數，必須等待未來幾天的觀察才能確定走向。(圖／台灣颱風論壇)

梅雨季結束後，台灣水情警報也成功解除，但明年用水還得靠接下來的颱風季，對此氣象局長鄭明典在臉書PO出一張圖，表示颱風即將現身；台灣颱風論壇也指出「接下來10天內至少有2個颱風形成」，其中位在菲律賓東方的熱低壓已經正式成形。

鄭明典在臉書轉貼氣象局風向圖，表示「夏季風長驅直入西北太平洋」，興奮表示「颱風要出現了」；台灣颱風論壇也指出，目前海面上有兩個熱擾動正在發展，南海的成颱機率稍低，而位在菲律賓東方的98W已於稍早正式升級熱帶低壓09W，颱風論壇表示，沒有意外，這個熱低壓就是下周颱風的雛型，也就是真正的「準烟花」。

颱風論壇表示，這個準颱風未來走向難以預估，美軍首報路徑雖然顯示一路琉球、華東，但誤差範圍目前超過1000公里，範圍從日本涵蓋到台灣，必須持續觀察。

颱風論壇指出，假設這個準颱風會往台灣方向前進，目前預估最靠近的時刻約在下周二到周四之間，也就是20至22日，強度也有一定水準。