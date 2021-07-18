女星陸元琪2002年與知名音樂人袁惟仁結婚，但沒能走到最後，斷開14年婚姻後，陸元琪母代父職，一肩扛起養育子女的經濟重擔與責任，忙於工作的她，日前還為女兒陷入霸凌疑雲而挺身保護，讓人感受到陸元琪為人母的強大，而昨(17日)她吐露，生活中又出現讓人難過甚至驚恐的事情，家中老榕樹竟被隔壁鄰居砍掉，且完全沒通知，讓她非常傷心。

陸元琪昨在臉書po文，透露一早醒來，竟發現家裡的老榕樹被新來的鄰居砍掉，且完全沒知會通知她，讓她傻眼又難過不捨，如今只剩想念，「老榕樹…謝謝您這九年為我們這扇窗遮陽跟保護我們」。

見陸元琪發生這種事情，眾人忙安慰，陸元琪回留言時提到，這棵榕樹長在她家的土地上，當時嫌麻煩又多花錢，她就沒有特地將之圍起來，而如今老榕樹雖長到2層樓高，一直幫她家擋西曬，還成為小動物的棲息地，但並未影響到旁邊的馬路，因此根本沒有砍樹的必要，沒想到新來的鄰居莫名找了工人、貨車，在沒得到陸元琪允許下，擅自跨到她家中，把老榕樹砍了。

陸元琪更解釋，新鄰居家跟她家有一段距離，從對方家連看都看不到這棵樹，因此完全不能理解對方找人砍樹的理由，她也透露會將此事告知主委請求幫忙，但仍心有餘悸表示：「我還在傷心我的榕樹，我還在害怕早上她的工人爬進我院子走來走去的畫面」。

而陸元琪家裡的老榕樹被砍一事，引發網友批評對方沒禮貌，紛紛留言「好扯，根本可以提告」、「未經同意跑到別人家，就是小偷的行為了」，連曹格的老婆吳速玲也出聲：「誇張～這會讓人理智線斷裂」，此事引發熱議。