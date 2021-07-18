國內本土疫情5月中爆發，5月19日全國升級至三級警戒，7月13日起已經微解封。近日新增病例降至個位數，但是各縣市仍維持餐廳只能外帶、不能內用規定。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以目前的趨勢來看，所有數字漸漸符合標準，7月26日後降級的可能性很高。而根據一份最新的網路民調，詢問網友「首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎？」截至18日晚上9點，有55.96%的網友表示有信心，不過竟也有44.04%的網友表示沒有信心。

根據《Nownews》17日針對「首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎？」進行網路民調，截至18日晚上9點，有55.96%的網友表示有信心，但也有44.04%的網友表示沒有信心。

對7月26日降級有信心的網友表示，「一定會降級的，因為幾天後就要指考了，能不降級嗎？這不正是民進黨的一貫手法嗎？」、「持續做好防疫，就會降級。」、「再不解封要瘋了，何況陳時中也說要零確診很難。」

對7月26日降級沒有信心的網友表示，「還有社區感染者，不建議開放。」、「對政府沒信心。」、「沒疫苗，好擔心。」、「未清零，疫情隨時可能再爆發。」、「我當然希望降級，我多麼渴望去山林呼吸，但是大家記得嗎？疫情那麼久了，最終還來了變種，所以我怎麼會有信心呢？」、「台灣PCR檢測只有6%，社區感染的黑數很多，沒有全面普篩或打疫苗前，不宜鬆懈！」

針對7月26日後降級的可能性，陳時中表示，如果近期疫情非常穩定，就可以提早宣布。如果下周突然有小型群聚，可能就會「緩坡式」降級。若下周確診個案一樣少，可能就會適時鬆綁，近期已著手研擬相關措施。至於餐廳內用是否解禁，陳時中認為，不可能再鬆了，「大家都把口罩free，抱在一起吃飯、喝酒，還要等一段時間。」

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