東京奧運中華代表團最大團今天搭包機出征，卻發生選手沒能坐經濟艙的爭議，使得戴資穎父親戴楠凱發難為女兒及選手不平，表示有被欺騙的感覺。隨後包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都為此道歉，「戴爸」也發表聲明感謝各界關心，接下來希望國人聚焦賽場替辛苦的選手教練們加油。

「感謝各位媒體關心，資穎已經平安抵達日本，接下來的目標就是放在賽場上，期盼在奧運賽場為國爭光，希望全體國人將焦點放在比賽場上，持續為辛苦的選手教練們加油，此事到此告一段落謝謝大家的關心與愛護。戴楠凱。」

這批最大團去程沒能搭乘商務艙，已成事實，戴爸原本還擔心女兒及選手回程可能也得坐經濟艙，2018年雅加達巨港亞運就是如此。對此教育部長潘文忠與體育署長張少熙晚間表示，回程座位都畫好了，都是商務艙的位子，接著代表團還有3梯次要出發，也都是搭乘商務艙，並為沒有優先考量選手需求再次致上最大的歉意。