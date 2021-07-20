高端疫苗(6547)研發的COVID-19疫苗通過緊急使用授權(EUA)，正式取得國內的專案製造許可，目前取得專案製造適用於20歲以上成人，需接種2劑，間隔28天施打。衛長陳時中透露，8月將可少量供應，最快8月中正式開打。

全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，國內本土疫情亦日趨嚴峻，截至7月19日，全球已有1.9億人確診，409萬人死亡；國內亦已有15429例確診，累計769人死亡。

高端疫苗研發的COVID-19疫苗在專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告。

高端疫苗在7月初宣布，與巴拉圭法規主管機關國家衛生監督局 (DINAVISA)溝通後，將採免疫橋接設計與AZCOVID-19疫苗進行比對性試驗。此項在巴拉圭執行的三期臨床試驗，為申請巴拉圭查驗登記，及取得當地臨床數據資料，以佈局中南美洲市場。此外，高端疫苗也將與歐盟法規單位EMA等其他法規主管機關諮詢，規劃其他國際三期臨床試驗。