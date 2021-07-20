新冠肺炎本土疫情趨緩，各界關注鬆綁措施的推動。近期有醫師提出，新加坡在開放內用後，病例數激增。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很多國家都有這樣的情形，新加坡今日新增170多例，算是近來的高峰，會持續觀察作法和影響。

陳時中表示，包括英國、新加坡、荷蘭、以色列都有在解封後的反彈，不過因為大家施打疫苗的涵蓋率高，也知道疫苗無法完全阻斷，但是對人民的保護力還是較高。新加坡昨天新增92例，今天170多例，算是近來的高峰，我們會持續觀察作法和影響。

對於台灣的情況，陳時中表示，疫情目前可以控制，但是在解封的時候要很謹慎，緩步來放鬆。疫情警戒的調整這一周就會討論，先做準備，沒有說一定會降級，但這兩天的疫情顯示，降級是很有可能對的，除非疫情有新的變化。指揮中心沒有說要解封，而是降級，屆時戴口罩、社交距離、勤洗手的原則不變。