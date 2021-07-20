台北市長柯文哲表示將舉債購買第三劑疫苗，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來和北市府如何合作，可以再討論。
陳時中表示，目前我們對於「次世代疫苗」的談判過程快要告一段落，從新聞上有看到北市有這樣的構想；也許台北市政府在中央這邊大家以後怎麼合作，看我們未來合約訂定購買的量，再來做討論。
不少民眾關心鴻海、台積電購買的BNT疫苗何時可開打，陳時中僅簡短回應：「到了貨就會跟大家講。」而慈濟基金會欲採購500萬劑疫苗，他表示已有模式可循，「相信是樂觀的」。
台北市長柯文哲表示將舉債購買第三劑疫苗，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來和北市府如何合作，可以再討論。
陳時中表示，目前我們對於「次世代疫苗」的談判過程快要告一段落，從新聞上有看到北市有這樣的構想；也許台北市政府在中央這邊大家以後怎麼合作，看我們未來合約訂定購買的量，再來做討論。
不少民眾關心鴻海、台積電購買的BNT疫苗何時可開打，陳時中僅簡短回應：「到了貨就會跟大家講。」而慈濟基金會欲採購500萬劑疫苗，他表示已有模式可循，「相信是樂觀的」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。