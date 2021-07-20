台北市長柯文哲表示將舉債購買第三劑疫苗，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來和北市府如何合作，可以再討論。

陳時中表示，目前我們對於「次世代疫苗」的談判過程快要告一段落，從新聞上有看到北市有這樣的構想；也許台北市政府在中央這邊大家以後怎麼合作，看我們未來合約訂定購買的量，再來做討論。

不少民眾關心鴻海、台積電購買的BNT疫苗何時可開打，陳時中僅簡短回應：「到了貨就會跟大家講。」而慈濟基金會欲採購500萬劑疫苗，他表示已有模式可循，「相信是樂觀的」。