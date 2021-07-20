高雄市20日晚間許多地區下起大雨，市長陳其邁到仁武區水管路與義大路口、大樹區九曲路與瓦厝街鐵路涵洞，及鳳山區文正路等處視察積水狀況，他現場指示水利局針對易積淹水區域積極研擬對策改善，改善豪雨對民眾生活的衝擊。

高雄晚間8時許再次下起大雨，造成鳳山區澄清、文鳳路段，水深至小腿肚。新興區民族、六合路口（中東街至六合一路段）機車道積水，警方已暫時封閉機車道；三民區高速、九如路口與同盟路段也有淹水情形。警方緊急派人，到場拉起封鎖線管制。所幸，在9時過後，雨勢暫歇，多處積水已逐漸退去。

陳其邁方面，他特別指示水利局，針對鳳山地區各集水分區範圍檢討調整提升保護標準，並積極辦理相關改善作為，尤其上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制，降低下游鳳山地區的排水系統尖峰負荷，盼有效改善積淹水問題。

水利局表示，對於高雄市19日傍晚一場大雷雨，造成鳳山區多處積淹水，水利局已於19日晚間及20日派人會同里長現勘，並於20日下午舉行檢討會議，研商短、中、長期改善措施，以降低豪雨對民眾的影響。