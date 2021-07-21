三三會今日舉行7月例會，三三會理事長許勝雄致詞時表示，國內疫情產生突變朝向嚴峻的狀況邁進5月中旬全國進入三級警戒。

這段期間三三會與其他公、協會也在5月31日時建請政府協助廠商進口疫苗，降低疫情衝擊全球供應鏈正常運作。

第三級警戒原本希望7月12日解封，但是國際如韓國、日本、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、印度、英國、以色列等受到Delta病毒疫情升高，國內疫情也受到挑戰，雖然近日確診比較少，但是不能掉以輕心，疫情中心決定三級延到7月28日，行政院院長蘇貞昌也表示，台灣是一日生活圈，全台要採取一致的腳步。

許勝雄表示，疫情改變了我們的生活方式、商業模式與各項供應鏈，疫情與病毒不斷突變造成不確定因素，需要隨時調整因應進行抗疫與經濟社會重建，社會動能與復原能力持續普遍否則病毒不斷突變會使人類社會進入失序狀況。

國內疫情已經重創產業如觀光、服務業，政府已經提出紓困方案減輕企業與勞工的負擔，呼籲大家配合疫苗施打，不管廠牌疫苗，只是正式通過（的疫苗）應該都有幫助，日常經濟活動才能恢復，大家重視的失業率才能降低。