桃園市群眾服務協會發起「懷孕移工媽媽援助計劃」，希望購買營養品外也希望聘請專責人員協助照護這些孕婦及兒少。（桃園市群眾服務協會提供／林良齊台北傳真）

據勞動部統計，截至去年年底為止，我國有逾70萬名移工，其中女性移工逾38萬人，雖然《性別平等工作法》明定雇主不能以懷孕為由解雇移工，但多數會終止契約，桃園市群眾服務協會發起「懷孕移工媽媽援助計劃」，希望購買營養品外也希望聘請專責人員協助照護這些孕婦及兒少。

依「受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人臨時安置作業要點」，只要移工因不法侵害、勞資爭議等原因安置在安置機構，每天每人補助500元，如有隨同安置的未成年子女安置經費也會一併補助。但自願接受安置則沒有補助。

如來台10年的家庭看護工Marites 照顧過四個台灣家庭，除了24小時的貼身照護，煮飯、洗衣、打掃樣樣包辦，晚上更要注意阿嬤的動靜，沒有準確休息時間。為了生計、也為了家庭，她拚了命地工作，但懷孕後卻以懷孕為由遭不當解雇，在桃園市群眾協會協助之下度過孕後三個月的艱困。

桃園市群眾協會指出，疫情衝擊下，移工媽媽難以轉換工作、寶寶也回不去，邀請社會大眾伸出援手，幫助懷孕移工媽媽、寶寶度過難關。捐款可洽「懷孕移工媽媽援助計劃」。