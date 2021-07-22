工業電腦廠友通(2397)董事會決議擬配息3元，今（22）日以64.2元除息交易。由於市場需求面樂觀、下半年營運審慎樂觀，股價開高後穩揚2.65％至65.9元，填息率達約53.33％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填息路上穩健前行。

此外，友通公開收購工業自動化整合銷售通路商羅昇(8374)16％股權案，截至20日累計應賣股數達6228張、約5.55％股權，已成功突破約5612張的5％最低成就門檻。此案將於29日屆滿截止，續朝達1萬1250張的16％股權目標邁進。

友通受惠本業出貨轉強，配合取得美國特殊應用電腦通路商Brainstorm約35.09％股權，帶動2021年5、6月自結合併營收連2月創高，使第二季合併營收季增達62.9％、年增達60.32％，亦創32.71億元新高。上半年合併營收52.79億元、年增達25.2％，改寫同期新高。

友通表示，Brainstorm聚焦經營競賽型電腦設備的利基市場，營運連年成長、績效表現良好，雙方攜手具合作互補效應，友通除可提供相關產品，亦能藉此強化拓展美國布局，並對業績帶來一定規模貢獻。

展望後市，隨著歐美陸續解封，帶動友通各產品線接單同步回溫，客戶除恢復既有專案拉貨動能，亦展開新專案接洽，整體需求面樂觀。惟零組件缺料、海運缺櫃等狀況仍在，公司將積極以各種方式因應，盼加快出貨速度，對下半年營運審慎樂觀看待。

法人認為，友通個體及子公司其陽的IPC業務，受缺料缺櫃影響出貨進度，預期營收成長將受限，但羅昇營運可望顯著升溫，配合持股比重增加、併購Brainstorm效益挹注，看好友通下半年營運成長動能轉強，全年營收可望再創新高。