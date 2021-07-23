【旅奇傳媒/記者-張語柔】最近日本超人氣動漫作品《鬼滅之刃》在創造話題的同時，也帶動周邊經濟一同成長，讓日本各地與「鬼」有關的景點都跟著熱度竄升，位於富山縣富山市八尾町的「滅鬼地區」也是其中之一。

漫畫作者吾峠呼世晴並非富山縣人，也不曾講述過滅鬼地區與漫畫之間有何種關聯，但由於名字真的太過相似，使得滅鬼地區在網路上引起話題，吸引許多粉絲到訪合照，隨之帶動當地觀光與經濟發展。無論是寫著滅鬼的公車站牌、交通號誌牌，或是滅鬼橋的橋名看板，都成了到訪必拍的熱門景點！

雖然《鬼滅之刃》的原著漫畫已完結，創下400億日本電影票房傳奇、全世界約4135萬人都看過的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》也已下映，但緊接著第二季動畫《鬼滅之刃 遊郭篇》已拍板確定將在今年內開播，製作公司於7月13日釋出最新宣傳動畫與主視覺後，隨即在網路上引發不小話題，由鬼滅所帶動的觀光熱潮可盼持續延燒。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）