美國29歲擊劍選手哈齊克(Alen Hadzic)被逐出東京奧運選手村，被迫住在距離選手村30分鐘車程的飯店，《今日美國》報導哈齊克因為性騷擾疑雲還未解決，美國擊劍隊下達「安全」禁令，不許他與隊友同住，形成在防疫泡泡政策下較為特殊的情況。

哈齊克今年5月取得奧運銳劍資格，然而有3個女人向美國安全運動中心指控哈齊克在2013年至2015年間的性騷擾不當行為，讓他在6月初遭判禁賽。哈齊克否認犯案，差點被踢出國家隊，將近一個月的仲裁之後，哈齊克獲得饒恕，擊劍隊加入特別條件，不許他接近隊友，所以他是自行搭飛機前往東京，不能住選手村，開幕儀式也不能去。

23日東奧開幕之前，哈齊克還希望能夠解除禁令，他的律師指出哈齊克是靠實力取得奧運資格，這是他生平第一次參加奧運，也可能是唯一一次，擊劍隊不該以「錯誤的事實」剝奪哈齊克辛苦贏來的參賽權利。哈齊克最後上訴失敗，他寶貴的奧運經歷可能會非常無聊。

其實住在奧運選手村並不輕鬆，運動員在裡面要一直戴著口罩，只有在睡覺、飲食、訓練、比賽時才能脫下。除了有1.1萬奧運選手，還有4400名帕運選手。這次日本規定選手打完自己的最後賽程的48小時之內就必須離境。