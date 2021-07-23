針對近期有指國民黨立委蔣萬安聲量低，恐是2022台北市長選戰危機一事，國民黨桃園市議員黃敬平表示，蔣是聰明人知道距大選還早，如今「戰國紛亂，群雄並起」，強出頭無法一枝獨秀，「以柔克剛」方能致勝；現在某些議題上「裝傻」保留實力也不錯，待時機成熟就能看到蔣「扮豬吃老虎」。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」18日公布，自5月10日起疫情期間國民黨政治人物聲量，冠、亞軍分別是新北市市長侯友宜與台中市市長盧秀燕，蔣萬安僅排第30名，遠不及已表態要參選台北市長的台北市議員羅智強的第6名；此外，台北市副市長黃珊珊在市長柯文哲的加持下，乘防疫熱度聲勢逐漸看漲，引發各界熱議。

對此，黃敬平23日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔣萬安現在聲量低根本不是問題，因為蔣現在的狀態就類似「大智若愚」，刻意把自己裝得很笨，換言之就是「裝傻」，「蔣萬安就是扮豬吃老虎！」最後大家就會看到蔣的實力。

黃敬平分析，柯文哲的高聲量是不斷衝撞蔡政府而來，這也幫黃珊珊創造了舞台，但所謂「網路聲量」有正有負，柯的負面聲量太高，故「聲量」、「民調支持度」、「群衆喜好度」三者不能畫上等號，應以「等邊三角形」視之。蔣萬安跟侯友宜一樣，都在各自職位上韜光養晦、累積能量，不需要在此時把自己消磨殆盡，因為聲量是一種「虛無縹緲能量」，必須要轉化為實際選票才算數，像柯這樣凡事硬碰硬，會將淺綠與中間支持者愈推愈遠。

黃敬平引述金庸小說名詩：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」強調蔣萬安現在四兩撥千斤的「扮豬吃老虎」，在戰國群雄並起時代收起剛強之姿，「以柔克剛」守勢靜待時機到來，不僅能保留實力更能真正鋪路未來。