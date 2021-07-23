東京奧運的開幕式雖然在台灣時間晚上19：00才開始，但部份賽事已先行展開較量，然而大家都知道這次比賽最大的風險就是新冠肺炎，所以世界各國好手都努力做好防疫，大會也仔細進行檢測動作，不讓病毒毀了這次好不容易才舉辦的奧運盛會。

不過除了疫情，選手還是可能因為一些外在因素而導致身體出狀況，今天早上一名俄羅斯射箭選手戈姆博耶瓦(Svetlana Gomboeva)就在預賽時因東京當地天氣過熱而中暑，她是在大會檢查成績時中暑倒下，熱浪迫使教練和工作人員快速將她移置樹蔭下避暑。

而工作人員和隊友即時救援，他們在她頭上放了冰袋讓突發的狀況暫時冷卻下來。她的教練波波夫(Stanislav Popov)說道：「我們希望她會沒事，事實證明，她無法在這樣炎熱的天氣下待一整天，我們在之前訓練也差點發生此狀況，但天氣有些許不同。」

另外隊友佩洛娃(Ksenia Perova)後來提及她的狀況，認為戈姆博耶瓦恢復良好，可以重回比賽。「現在她一切都很好！」她說。在比賽第一天，射箭場屋頂的溫度大概有攝氏33度左右，運動員靠著補充水份和保持涼爽來抵抗新冠肺炎帶來的挑戰。

而戈姆博耶瓦並沒有明顯昏迷，意識很快恢復清晰，但必須由醫務人員將她抬出場，可見當地天氣真的相當炎熱，另外在個人組排名賽獲得第三名的韓國選手姜彩英表示，她在最近其他賽事中從未經歷過像東京這樣的天氣情況。

澳洲選手英格利(Alice Ingley)就如何抵禦高溫向其他參賽者提出一些簡單的建議。英格利在比賽結束後告訴媒體：「可以穿上降溫背心，運用扇子、陽傘都可以避免受到高溫而中暑，然後最重要的是盡量多喝水！」她說道。