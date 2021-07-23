倒數不到一周，大學指考將在28日至30日登場，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團表示，若想獲得金榜題名的好運，可在大考前祭拜文昌帝君！在祭拜前，先準備准考證影本、原子筆、鉛筆、橡皮擦，分別綁上紅色的線，或分別放進入紅包袋裡，再讓神明加持即可，考試時記得用拜過的文具作答。

而日常在家中拜祖先時，也有加持考運的方法，小孟老師表示，「放4顆粽子與4杯包種茶來拜，象徵事事如意與包中，同時別忘記告訴祖先考場地點。」在睡覺時，可以用紅色色紙寫上「狀元」兩字放在床下。最後，考試當天可以帶粽子葉，將粽子葉放包包，也代表包粽（包中）。

在日常飲食方面，可多吃深海魚來增強記憶，並多喝柳橙汁，補充維他命c來活化腦細胞，小孟老師指出，也能多吃蒜，代表「數理很會算」；發糕，象徵「會發」；鳳梨表示好運旺旺來；菜頭則代表好彩頭。

另外，小孟老師提醒，考試前不可以吃6項食物，包含象徵考0分的鴨蛋及丸子、會槓龜的紅龜粿、讓一切歸零的龜苓膏，另外也要避免吃草莓，因莓有「霉」的暗示，以及皮蛋，因皮蛋裡有蛋汁會流出來，代表「一瀉千里」。