台中市餐廳7／27日以後是否開放內用？引起各界關注。市議員謝志忠等24日指出，六都只有台中市尚未決定餐飲業是否開放內用？牽涉到業者事先準備、員工專業防疫訓練等，市府應該要盡早做決定，讓大家有所依循。市長盧秀燕指出，為讓市民能夠安心生活，這段時間市府將持續評估。

市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達說，昨日中央宣布全台7／27起至8／9日，防疫降至二級警戒，全台23個縣市幾乎都已做出決策；從公布降級至今已經過22小時，全台只剩台中市與宜蘭市尚未公布餐廳是否開放內用？台中更是六都唯一目前仍在做研議的都市。

謝志忠說，餐飲開放內用與否牽涉民眾生計與配套措施。就餐廳而言，必須及早準備空間的安排，隔板及相關器具配置，員工防疫專業訓練及食材準備；餐廳員工要調整生活工作節奏，準備回到職場上工；市民在防疫期間，家中自己開伙很多，現在到市場一次要買多少量等？大家都很需要及早做準備。

張玉嬿等指出，颱風都走了，難道還在看風向嗎？盧市長上次政策大轉彎，24小時內從開放變成關閉，這次又遲而未決，真的造成大家的困擾，到底還要讓台中市民等多久？希市長做出專業效率決定要明快一點，不要再拔草測風向，讓民眾不知下一步該如何進行，要讓大家有所本。

市長盧秀燕表示，這次決策比較困難，首先要考慮疫情安全性與穩定性，儘管昨日是第6天加零，但能否繼續維持零是很重要觀察指標需要審慎評估；這次中央宣布降級，但部分縣市仍禁止內用，需要觀察禁止縣市的人潮是否流動至其他縣市，這次評估作業會考慮比較多，加上各縣市狀況也不一，為讓市民能夠安心生活，這段時間市府將持續評估。