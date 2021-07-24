嘉義縣長翁章梁今24日在新港鄉長林茂盛、縣議員葉孟龍和社會局代理局長張翠瑤等人陪同下，視察新港日安日照中心針對復業的防疫機制及整備情形。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今24日在新港鄉長林茂盛、縣議員葉孟龍和社會局代理局長張翠瑤等人陪同下，視察新港日安日照中心針對復業的防疫機制及整備情形。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

三級警戒27日起降為二級，長照中心即將復業，嘉義縣18間日間照顧中心工作人員疫苗接種率98.9％，281位服務對象也有208位完成第一劑施打，接種率達74％，社會局指出，目前已有9家提出恢復服務申請，正由社會局依據中央發布指引進行審查中。

依據中央防疫管理指引規定，日照中心欲復業，工作人員應達8成以上完成疫苗第一劑接種，並在預定恢復服務日期前函報復業營運計畫及防疫機制計畫書，經社會局依衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理查檢表現場查核結果符合者，就能恢復服務。

社會局指出，全縣18間日間照顧中心，至7月12日日照中心工作人員疫苗接種率98.9％，僅1名工作人員因身體有過敏體質，等待莫德納未接種外，其餘都已完成接種，遠高於中央規定的8成接種率，至於服務對象接種率也達74％。

嘉義縣長翁章梁今24日在新港鄉長林茂盛、縣議員葉孟龍和社會局代理局長張翠瑤等人陪同下，視察新港日安日照中心針對復業的防疫機制及整備情形，並詢問分艙分流等因應作為，翁章梁也指示社會局加強督導查核，讓長輩能早日、安心回到日間照顧中心接受服務，家人也能獲得喘息。

社會局表示，日照中心恢復服務後，社會局將督導機構落實「衛生福利機構（社區型）因應COVID-19防疫管理指引」自主防疫管理措施，包括工作人員與服務對象健康管理、篩檢原則、規劃服務動線、分區空間與隔離空間、維持社交距離、服務及用餐管理、標準防護措施等，保護工作人員與服務對象健康，降低疫情擴散風險。