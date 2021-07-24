據職安署統計，去年全年勞條勞檢次數只有總統蔡英文2016年上任當年6萬7194場次一半，僅達3萬3092場次，對此，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，雖然職安署說是為了執行法遵訪視、優化勞檢等措施，因而降低勞動條件勞動檢查的量能，但處分率卻不降反升，呼籲應維持一定量能，否則恐會讓僱主心存僥倖。

據統計，2016年時勞動條件勞動檢查次數達6萬7194場、違規場次達1萬281場次、處分率達15.3％，而2020年勞檢場次僅有3萬3092場、違規場次達63411場次、處分率達19.16％。

戴國榮表示，勞動部應針對經常違法的行業勞動檢查，確認法遵率提高後才能下降勞檢場次，否則會有「破窗效應」，一旦有事業單位經常性違法，其他類似的企業就會跟上，損害勞工權益。

戴國榮提及，勞動部在三級警戒期間暫緩一般勞檢及專案勞檢，但部分行業如物流業在疫情期間反而更忙碌、勞工更易過勞，勞動部不應在此時縱容這些高風險行業違法，仍應維持不定期的勞檢。

機師工會研究員陳柏謙表示，勞動部以疫情為由暫緩或減少勞動檢查可想而知，但在疫情發生之後，勞動部不斷以天災、事變為由鬆綁勞基法限制，勞動部不應在此時暫緩或延後專案勞檢，反而要觀察在疫情底下哪些行業可能違法的可能性較高去調整。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事葉奕瑄認為，勞動部在三級警戒期間以天災、事變或突發狀況為由鬆綁工時、七休一，但許多事業單位並未依勞基法所訂給予給付，「放寬工時OK，但該怎麼給就怎麼給」，呼籲勞動部應在三級警戒後針對有放寬的行業去勞檢，追討可能過去未足額給付的加班費。