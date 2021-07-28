國民黨立委鄭麗文27日表示，據統計今年新鮮人待業時間從前年的63天拉長為96天，更有高達94%新鮮人感受到求職恐慌。她在6月的紓困預算中，就已提案告訴勞動部新鮮人將面臨的窘境，呼籲給3個月內找不到工作的年輕人3萬元的待職津貼，可惜當時的勞動不聽不懂、不願通過，故國民黨團只好妥協，採取勞動部6個月找不到工作給1萬元津貼。

鄭麗文在臉書發文表示，疫情爆發嚴峻，很短的時間就升級為三級緊戒，企業徵才趨向保守，對沒有工作經驗的新鮮人而言，疫情中找工作比登天還難。根據求職網站資料，今年新鮮人預估待業時間「96天」(前年為63天)，創八年新高，更有94%新鮮人感受到求職的恐慌。

鄭麗文指出，新鮮人面臨的困境她很早就注意到，所以在6月的紓困預算中，她就已提案告訴勞動部，社會新鮮人將面臨沒有工作機會的窘境，所以勞動部必須發給3個月內找不到工作的年輕人一人3萬元的待職津貼。「很可惜當時勞動部聽不懂」，這些青年並非技能不足，也非能力不好更不是偷懶，是疫情之下根本沒有工作，許多大學打工族根本沒有工可打，被迫只能待在家；很多學生需要工作貼補家用，養活自己。

不僅如此，鄭麗文加碼痛批：「但當時勞動部不願通過，所以當時我們只好妥協，採取勞動部六個月找不到工作給1萬元津貼。」鄭並重申：「我還是要在這大聲疾呼，疫情對於民眾經濟生活的打擊，遠超政府官員的預期，社會新鮮人找工作困難，是因為就業市場趨於保守，政府應特別照顧這群疫情之下畢業生，讓他們在待業的時間裡至少能有基本的經濟支持，發給3個月內找不到工作每人3萬元的尋職津貼。」